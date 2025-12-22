Wiener Börse startet mit erneutem Rekord - ATX plus 0,26 Prozent

Die Wiener Börse ist am Montag mit leichten Gewinnen auf eine neue Bestmarke in die Weihnachtswoche gestartet. Der heimische Leitindex ATX gewann in den ersten Handelsminuten 0,26 Prozent auf 5.248,3 Punkte. Damit übertraf er seine erst am Freitag aufgestellte Bestmarke um wenige Zähler. Für den ATX Prime ging es ebenfalls um 0,26 Prozent auf 2.603,5 Einheiten nach oben. Die aktuelle Handelswoche ist verkürzt, die Wiener Börse hat lediglich am Montag und am Dienstag offen.

Vorweihnachtlich ruhig war die Meldungslage in der Früh. Weder von Unternehmens- noch von Analystenseite gab es Neuigkeiten. "In dieser Woche werden in der Regel einige der niedrigsten Handelsvolumina des Jahres verzeichnet", so die Analysten von Deutsche Bank Research.

lof/rst

ISIN AT0000999982