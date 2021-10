Wiener Börse startet mit Gewinnen - ATX legt 0,7 Prozent zu

Die Wiener Börse ist am Montag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der ATX stieg bis gegen 9.30 Uhr um 0,73 Prozent auf 3.716,23 Punkte. Der ATX Prime legte 0,55 Prozent auf 1.873,03 Zähler zu. Andere Börsen in Europa zeigten sich im Frühhandel ohne klare Richtung.

Gut gesucht waren unter den ATX-Schwergewichten im Frühhandel Erste Group (plus 1,75 Prozent). Aktien des Ölkonzerns OMV gewannen vor dem Hintergrund eines anhaltenden Ölpreishöhenflugs 1,27 Prozent. Größere Abgaben gab es im prime market in den Aktien der Semperit (minus 1,04 Prozent).

Insgesamt verlief der Handelsauftakt ereignisarm. Wichtige Unternehmensnachrichten lagen in der Früh nicht vor. Auch impulsgebende Konjunkturdaten werden nicht erwartet, lediglich um 10 Uhr gibt es Zahlen zur italienischen Industrieproduktion.

mik/ger

ISIN AT0000999982