Wiener Börse startet mit Gewinnen - ATX legt 0,7 Prozent zu

Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der ATX stieg im Frühhandel um 0,67 Prozent auf 4.422,65 Punkte. Auch an anderen Börsen in Europa ging es leicht nach oben.

Wichtige Nachrichten zu österreichischen Unternehmen lagen am Mittwoch in der Früh nicht vor. Anleger dürften aber weiter die Handelsgespräche der EU und der USA aufmerksam verfolgen. Impulse für die Börsen könnte zudem der am Nachmittag anstehende Arbeitsmarktbericht des Dienstleisters ADP für die US-Privatwirtschaft liefern.

Gesucht waren im Frühhandel die Aktien von voestalpine, Lenzing und RBI und legten zwischen 1 und 2 Prozent zu. Unter den wenigen Verlierern im ATX fanden sich Andritz mit einem Minus von 0,40 Prozent.

ISIN AT0000999982