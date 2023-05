Wiener Börse startet mit Gewinnen, ATX legt 0,8 Prozent zu

Die Wiener Börse ist am Donnerstag mit Gewinnen in den Handel am Feiertag gestartet. Der ATX stieg bis 9.25 Uhr um 0,78 Prozent auf 3.164,18 Punkte. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach oben. Insgesamt dürfte der Handel aber vorerst ruhig verlaufen. Auch kursrelevante Unternehmensnachrichten lagen in der Früh nicht vor.

Impulse könnten dann die am Nachmittag anstehenden US-Wirtschaftsdaten bringen. Erwartet werden die wöchentlichen Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe sowie der Philly-Fed-Index. Im Fokus bleibt zudem der Streit um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze, ohne die den USA schon im Juni ein Zahlungsausfall droht. Zuletzt gab es Signale einer leichten Annäherung zwischen Republikanern und Demokraten, ein Durchbruch steht aber aus.

mik

ISIN AT0000999982