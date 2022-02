Wiener Börse startet mit Gewinnen - ATX legt 0,9 Prozent zu

Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX stieg bis gegen 9.30 Uhr um 0,92 Prozent auf 3.974,77 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,54 Prozent auf 1.985,55 Zähler. Auch an anderen Börsen gab es zum Handelsstart moderate Gewinne.

Angetrieben wurden die Märkte von der jüngsten Entspannung im Russland-Ukraine-Konflikt. Russlands EU-Botschafter Wladimir Tschischow hatte zuletzt Warnungen der USA vehement zurück gewiesen, wonach möglicherweise am Mittwoch russische Truppen ins Nachbarland Ukraine einmarschieren würden. Im weiteren Handelsverlauf dürfte sich das Interesse der Anleger stärker auf die Geldpolitik richten. Am Abend steht die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed auf dem Programm.

