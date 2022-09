Wiener Börse startet mit Gewinnen, ATX legt 0,9 Prozent zu

Die Wiener Börse ist am Freitag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der ATX stieg bis gegen 9.20 Uhr um 0,86 Prozent auf 2.834,76 Punkte. Auch an anderen Börsen in Europa ging es im Frühhandel leicht nach oben. Mit Spannung erwartet wird der am Nachmittag anstehende US-Arbeitsmarktbericht für August.

Die Vorgaben für den Bericht sind nach Einschätzung der Helaba-Analysten freundlich. Sollte der Arbeitsmarktbericht gut ausfallen, dürfte sich damit auch die US-Notenbank auf ihrem Zinsanhebungskurs bestätigt sehen.

Gut gesucht waren unter den Einzelwerten Semperit und legten 3,1 Prozent zu. Verbund stiegen um 2,4 Prozent und konnten sich damit teilweise von ihren Vortagesverlusten erholen. Größere Abgaben gab es in Porr (minus 4,0 Prozent).

mik/spa

ISIN AT0000999982