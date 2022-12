Wiener Börse startet mit Gewinnen, ATX legt 0,9 Prozent zu

Die Wiener Börse ist am Montag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 mit einem Plus von 0,89 Prozent bei 3.086,43 Punkten. An anderen Börsen in Europa ging es etwas moderater nach oben.

Gut gesucht waren zum Handelsauftakt die beiden Aktien aus der Ölbranche. Titel des Ölkonzerns OMV legten 1,5 Prozent zu. Aktien des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann gewannen 2,5 Prozent.

Impulse für den Aktienhandel könnte jetzt der um 10 Uhr anstehende deutsche ifo-Geschäftsklimaindex bringen. Die Vorgaben vonseiten der sentix- und ZEW-Umfragen lassen auf den dritten Anstieg in Folge schließen, so die Experten.

ISIN AT0000999982