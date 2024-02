Wiener Börse startet mit Gewinnen - ATX legt 0,9 Prozent zu

Die Wiener Börse ist am Freitag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der Leitindex ATX stieg bis gegen 9.20 Uhr um 0,86 Prozent auf 3.401,19 Punkte. Auch an anderen Börsen in Europa ging es zum Handelsstart nach oben. Gestützt wurden die Märkte von guten Vorgaben der US-Börsen, die ihre Gewinne im späten Handel noch etwas ausbauen konnten.

Gesucht waren nach Meldung von Ergebnissen Rosenbauer-Aktien und stiegen um 2,0 Prozent. Der Feuerwehrausrüster hat 2023 wieder schwarze Zahlen geschrieben. Das operative Ergebnis (EBIT) lag bei 37,4 Mio. Euro nach einem Verlust von 10,6 Mio. Euro im Jahr davor.

Impulse könnten im weiteren Tagesverlauf die am Nachmittag anstehenden US-Daten bringen. Um 14.30 Uhr kommen Zahlen zu den US-Baubeginnen und den Erzeugerpreisen. Um 16 Uhr folgt der von der Uni Michigan ermittelte Index des Verbrauchervertrauens. Hier könnten die bessere Lage am Arbeitsmarkt und die Gewinne der Aktienbörsen für ein leichtes Plus gesorgt haben, erwarten die Analysten der Helaba.

