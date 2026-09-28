Wiener Börse startet mit Gewinnen - ATX legt um 0,54 Prozent zu

Der Wiener Aktienmarkt ist am Montag in der Früh mit Gewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Handelsstart bei 6.981,51 Punkten und damit 0,54 Prozent über dem Niveau von Freitag. Der ATX Prime gewann 0,52 Prozent auf 3.418,59 Zähler. Die Wiener Börse profitierte auch von positiven Analysten-Empfehlungen. Auch das europäische Umfeld zeigte sich zunächst im Plus.

Bestimmendes Thema bleibt - auch an der heimischen Börse - der Iran-Krieg. US-Präsident Donald Trump rechnet nach eigenen Angaben mit weiteren Verhandlungen. "Sie wollen ein Abkommen schließen, aber es ist nicht das Abkommen, das ich schließen möchte", zitierte ihn das Nachrichtenportal "Axios" aus einem Telefongespräch. Es sei das, worauf man sich vielleicht vor einem Jahr geeinigt hätte. Laut "Axios" erwartet Trump die neuen Gespräche für kommende Woche. Zwei regionale Quellen bestätigten dem US-Medium diese Pläne demnach. Sie rechneten bereits ab Montag mit einer weiteren Runde indirekter Gespräche zwischen den USA und dem Iran.

Die Analysten von Deutsche Bank Research erhöhten ihre Empfehlung für die Verbund-Aktien von "Sell" auf "Hold". Das Kursziel hoben sie von 55 auf 60 Euro.

Zudem erhöhten die Analysten von Deutsche Bank Research das Kursziel für die Aktien der Erste Group von 125 auf 131 Euro. Die Empfehlung "Buy" hielten sie aufrecht. Die Analysten von Barclays beließen sowohl ihr Kursziel (135 Euro) als auch ihre Empfehlung ("Overweight").

rst/moe

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