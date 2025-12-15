ATX

5 145,64
42,48
0,83 %
15.12.2025 09:20:00

Wiener Börse startet mit Gewinnen - ATX plus 0,35 Prozent

Die Wiener Börse hat den Frühhandel am Montag mit Zuschlägen gestartet. Der ATX stieg kurz nach Sitzungsbeginn um 0,35 Prozent auf 5.121,01 Punkte im Vergleich zum Schlusskurs von Freitag. Der ATX Prime notierte bei 2.545,48 Zählern um 0,34 Prozent höher. Auch die europäischen Leitbörsen starteten freundlich in den Handel.

In der neuen Börsenwoche dürften sich die Anleger auf den US-Arbeitsmarktbericht fokussieren, der am Dienstag für Oktober und November nachgeholt wird. Neben dem Eindämmen der Inflation ist die Vollbeschäftigung das zweite entscheidende Ziel der amerikanischen Notenbank.

Unternehmensseitig könnten die Blicke auf die Raiffeisen Bank International (RBI) und den oberösterreichischen Autozulieferer Polytec gerichtet sein. Die Erste Group hat das Kursziel für die RBI von 29,00 auf 43,00 Euro hinaufgesetzt. Die Empfehlung wurde von "Buy" auf "Accumulate" gekürzt. Das Kursziel von Polytec wurde von Warburg Research von 4,90 auf 5,75 Euro erhöht, die Empfehlung "Buy" bleibt unverändert.

moe/ger

ISIN AT0000999982

