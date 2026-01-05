ATX
Wiener Börse startet mit Gewinnen - ATX plus 0,6 Prozent
Unbeeindruckt von den jüngsten geopolitischen Entwicklungen hat der ATX seine Rekordjagd am Montag fortgesetzt. Der heimische Leitindex gewann in den ersten Handelsminuten 0,55 Prozent auf 5.382 Punkte. Damit steuert der ATX nach dem Endspurt zum Jahreswechsel bereits auf den 11. Tagesgewinn in Folge zu. Der ATX Prime stieg um 0,51 Prozent auf 2.672 Zähler. Auch das europäische Umfeld tendierte nach positiven Fernost-Vorgaben höher.
Die US-Attacke auf den südamerikanischen Ölstaat Venezuela sorgt erst einmal nicht für Zurückhaltung. "Die Lage ist undurchsichtig und die Verunsicherung bleibt hoch, auch im Hinblick auf die Ölmärkte. Zunächst scheint sich aber keine erhöhte Risikoaversion einzustellen", kommentierten die Ökonomen der Helaba in ihrem Tagesausblick. Die Ölpreise reagierten nur mit moderaten Schwankungen und lagen zuletzt etwas tiefer.
spa/rst
ISIN AT0000999982
