ATX
|
4 816,46
|
62,28
|
1,31 %
|
10.11.2025 09:46:00
Wiener Börse startet mit Gewinnen - ATX plus 0,7 Prozent
Die Wiener Börse ist am Montag mit Gewinnen in die Woche gestartet. Der österreichische Leitindex ATX hielt im Frühhandel mit einem Plus von 1,09 Prozent bei 4.806,04 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa ging es deutlich nach oben. Für gute Börsenstimmung sorgten die Meldungen über ein möglicherweise nahendes Ende des teilweisen Regierungsstillstands in den USA ("Shutdown").
Erstmals seit Beginn des Haushaltsstreits in den USA haben Republikaner und Demokraten einen konkreten Schritt zur Beendigung des Teilstillstands der Regierungsgeschäfte getan. Der Senat votierte am späten Sonntagabend mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten.
Stark gesucht waren unter den ATX-Werten zum Handelsstart AT&S. Die Aktien des Leiterplattenherstellers lagen mit einem Plus von 6,7 Prozent ganz oben im Index. Die Aktien konnten damit die starken Verluste vom Freitag teilweise aufholen. Gewinne von um die zwei Prozent verbuchten auch die Aktien der Baukonzerne Porr und Strabag und der Banken BAWAG und RBI.
mik/moe
ISIN AT0000999982
