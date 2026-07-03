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03.07.2026 09:42:00
Wiener Börse startet mit Gewinnen - ATX plus 0,7 Prozent
Der Wiener Aktienmarkt ist am Freitag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der ATX stieg rund eine halbe Stunde nach Sitzungsstart um 0,65 Prozent auf 6.539,60 Punkte. Auch an anderen Börsen in Europa ging es weiter nach oben, der deutsche DAX markierte im Frühhandel ein neues Allzeithoch.
Gestützt wurden die Märkte weiter von den am Donnerstag gemeldeten US-Arbeitsmarktdaten. Laut den Zahlen wurden zwar weniger neue Jobs geschaffen als erwartet, dies linderte aber an den Börsen die Ängste vor Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed. Dazu kamen am Freitag gute Vorgaben der Börsen in Südkorea und Japan. Die Märkte erholten sich, nachdem die KI-Rally dort zuletzt ins Stottern geraten war.
Gut gesucht waren im ATX einige konjunktursensitive Aktien wie voestalpine (plus 3,3 Prozent) oder Palfinger (plus 2,9 Prozent). Aktien des Leiterplattenherstellers AT&S stiegen im Frühhandel um 2,1 Prozent.
mik/spa
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