Wiener Börse startet mit Gewinnen - ATX plus 0,80 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag von ihrer freundlichen Seite präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.242,67 Punkten nach 3.216,88 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Plus von 25,79 Punkten bzw. 0,80 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.636,49 Zählern und damit um 0,75 Prozent oder 12,2 Punkte höher.

Das europäische Umfeld zeigte sich zu Wochenbeginn noch wenig verändert. Zuvor hatten die Übersee-Börsen überwiegend positive Vorgaben geliefert. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb sehr dünn.

Neue Produktionsdaten aus der deutschen Industrie fielen heute früh ähnlich enttäuschend aus wie Auftragszahlen vom Freitag: Die deutsche Industrie hat ihre Produktion im März deutlich verringert. Gegenüber dem Vormonat sank die Gesamtherstellung um 3,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Analysten hatten zwar mit einem Rücksetzer gerechnet, diesen aber auf lediglich 1,5 Prozent veranschlagt.

Bankwerte zeigten sich europaweit gut nachgefragt. Unter den heimischen Branchenvertretern zogen Raiffeisen um 2,2 Prozent an und knüpften damit an die klaren Freitagsgewinne an. Erste Group konnten sich um 1,4 Prozent steigern und BAWAG legten um 0,3 Prozent zu.

Unter den weiteren Indexschwergewichten zeigten sich OMV um 1,4 Prozent höher und voestalpine gewannen um 1,2 Prozent. Andritz stiegen um 0,8 Prozent und Wienerberger erhöhten sich leicht um 0,2 Prozent.

Auf der Verliererseite standen hingegen Semperit und gaben um 2,1 Prozent nach. AMAG mussten ein Minus von 1,7 Prozent verbuchen. Zumtobel und FACC verloren jeweils gut ein Prozent.

ger/kve

ISIN AT0000999982