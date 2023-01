Wiener Börse startet mit Gewinnen in den Freitagshandel

Die Wiener Börse ist am Freitag mit leichten Zuwächsen in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX notierte einige Minuten nach Handelseröffnung um 0,34 Prozent höher bei 3.348,22 Einheiten. Zuvor hatte der Aktienindex fünf Tage in Folge höher geschlossen. Der ATX Prime legte unterdessen um 0,36 Prozent auf 1.683,68 Zähler zu.

Der letzte Handelstag der Woche dürfte am Vormittag von Daten zur Geldmengenentwicklung in der Eurozone geprägt werden. Am Nachmittag steht in den USA der PCE-Preisindex auf der Agenda, der von der Federal Reserve bei der Zins-Entscheidungsfindung als Messinstrument für die Inflation bevorzugt wird. Auch das Konsumklima der Universität Michigan wird publiziert.

ISIN AT0000999982