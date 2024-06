Wiener Börse startet mit Gewinnen in den Handel

Die Wiener Börse hat sich am Dienstag mit Zuwächsen in den Handel begeben. Der Leitindex ATX verzeichnete gegen 9.10 Uhr ein Plus von 0,83 Prozent bei 3.588,75 Einheiten. Der ATX Prime stieg um 0,81 Prozent auf 1.798,97 Zähler.

Rückenwind erhielten die heimischen Indizes von Zuwächsen im US-Technologiesektor am Vorabend. So verwiesen Marktbeobachter auf die starke Jahresperformance beim Nasdaq-100. Aber auch der marktbreite S&P-500 konnte neue Rekorde schreiben.

Mit Fokus auf den heutigen Handelstag richten sich die Blicke auf Konjunkturebene zunächst auf die ZEW-Salden. In Deutschland sei mit einer kleinen Stimmungsverbesserung zu rechnen, schrieben hierzu die Experten der Helaba. In den USA stehen am Nachmittag dann die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion im Zentrum.

ISIN AT0000999982