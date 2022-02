Wiener Börse startet mit Gewinnen in den Handelstag

Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit weiteren Gewinnen in den Handel gestartet. Bereits am Vortag war es klar nach oben gegangen. Kurz nach Handelsbeginn legte der heimische Leitindex ATX um 0,98 Prozent auf 3.941,50 Einheiten zu. Der ATX Prime steigerte sich um 0,94 Prozent auf 1.973,41 Zähler. Positive Vorgaben kamen aus Übersee und Asien.

"Im Vorfeld der morgen anstehenden EZB-Ratssitzung und der Pressekonferenz der EZB-Chefin Lagarde dürften die Akteure erneut die Inflationsentwicklung im Blick haben", werteten die Experten der Helaba die heutige Marktlage ein. Gemeinsam mit den italienischen Daten werde dabei die Schnellschätzung der EWU-Teuerungsrate bekanntgegeben.

Nach Zahlenvorlage rückten am heimischen Aktienmarkt die Aktien der Raiffeisen Bank International in den Fokus. Sie steigerten sich im Eröffnungshandel um mehr als vier Prozent.

ISIN AT0000999982