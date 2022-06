Wiener Börse startet mit Gewinnen in den Montagshandel

Die Wiener Börse ist am Montag in einem positiven europäischen Börsenumfeld ebenfalls höher in den Handel gestartet und konnte damit an ihre Gewinne von Freitag anknüpfen. Laut Marktbeobachtern preise der Markt derzeit ein, dass die US-Notenbank Fed wegen ihrer starken Bremswirkung auf die Wirtschaft vielleicht früher vom Zinserhöhungspedal gehen könnte als gedacht.

Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.20 Uhr mit plus 1,71 Prozent bei 3.018,73 Einheiten. Der ATX Prime steigerte sich um 1,67 Prozent auf 1.527,52 Zähler.

ISIN AT0000999982