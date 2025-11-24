Wiener Börse startet mit klarem Plus - ATX gewinnt 1,3 Prozent

An der Wiener Börse standen am Montagmorgen die Zeichen auf Erholung. Der Leitindex ATX zog nach der schwachen Vorwoche zum Start um 1,30 Prozent auf 4.855,73 Punkte an. Das europäische Umfeld notierte im frühen Handel ebenfalls fester.

Unternehmensseitig dürften einige Analysteneinschätzungen Impulse liefern. So haben die Barclays-Analysten ihr Kursziel für die voest-Aktien von 30 auf 35 Euro angehoben und ihre "Overweight"-Empfehlung bestätigt. Die Bank of America empfiehlt das Papier zudem nun zum Kauf. Zur Kapsch TrafficCom meldete sich die Erste Group zu Wort und senkte die Einschätzung von "Buy" auf "Hold".

Datenseitig deutet sich ein ruhiger Start in die Woche an. Im Blick behalten dürften die Anleger die Friedensgespräche im Ukraine-Krieg. Ein neuer Entwurf des US-Plans zur Beendigung des Ukraine-Kriegs enthält laut einem ukrainischen Unterhändler viele "wichtige Prioritäten" seines Landes. Laut US-Außenminister Marco Rubio gab es "enorme Fortschritte".

moe/spa

ISIN AT0000999982