Wiener Börse startet mit klaren Abgaben - ATX minus 1,5 Prozent

Am Wiener Aktienmarkt hat sich die Abwärtsbewegung der vergangenen Tage am Dienstag beschleunigt fortgesetzt. Wenige Minuten nach Handelsbeginn notierte der ATX 1,54 Prozent tiefer bei 4.746 Punkten und unterschritt dabei mit der 21-Tage-Linie einen kurzfristigen Trendindikator. Die Gewinnmitnahmen setzen sich damit fort, nachdem der heimische Leitindex Ende vergangener Woche noch ein Jahreshoch erreicht hatte. Der ATX Prime verlor am Dienstag 1,44 Prozent auf 2.362 Punkte.

Ähnlich schwach eröffnete das europäische Umfeld nach tiefroten Asien-Vorgaben. Marktbeobachter verwiesen mit Blick auf die "risk-off"-Stimmung am Markt auf die in den kommenden Tagen anstehenden Zahlen des weltgrößten Konzerns Nvidia am Mittwochabend sowie die US-Arbeitsmarktdaten am Donnerstag.

spa/ger

ISIN AT0000999982