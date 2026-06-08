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08.06.2026 09:27:00
Wiener Börse startet mit klaren Abschlägen - ATX minus 1,88 Prozent
Der Wiener Aktienmarkt ist mit klaren Abschlägen in die neue Handelswoche gestartet. Der heimische Leitindex ATX verlor am Montag kurz nach Handelsstart 1,88 Prozent auf 5.969,94 Punkte. Der ATX Prime gab um 1,81 Prozent auf 2.950,12 Zähler nach. Auch für die wichtigsten europäischen Börsen ging es aufgrund der neuerlichen Eskalation im Iran-Krieg und den schlechten Vorgaben der weltweiten Börsen in den Minusbereich.
Am Sonntagabend hatte der Iran zum ersten Mal seit zwei Monaten wieder Raketen auf Israel abgefeuert, am Montag in der Früh griff dann auch Israel den Iran an. Die iranischen Angriffe erfolgten als Reaktion auf israelische Attacken auf die Hisbollah-Miliz im Libanon. Die jüngste Eskalation weckt die Befürchtung eines erneuten offenen Konflikts zwischen den beiden Ländern. Ebenfalls droht damit ein mögliches Abkommen zwischen dem Iran und den USA zu scheitern.
Am Freitagabend wurden die US-Börsen zudem von einer Gewinnmitnahmen-Welle bei den heißgelaufenen US-Tech-Aktien belastet. Das wirkte sich am Montag auch negativ vor allem auf die technologielastigen Börsen in Tokio, Taiwan und Südkorea aus.
rst/moe
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