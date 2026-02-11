Wiener Börse startet mit klaren Zuwächsen - ATX legt 1,29 Prozent zu

Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch den Handel mit fester Tendenz aufgenommen. Kurz nach Sitzungsbeginn notierte der ATX mit plus 1,29 Prozent bei 5.798,43 Punkten. An den europäischen Leitbörsen gab es noch keinen klaren Richtungsentscheid zu sehen.

Die Stimmung an den Finanzmärkten ist wieder von etwas mehr Zuversicht geprägt, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Heute stehen die Jännerdaten zum US-Arbeitsmarkt international im Mittelpunkt des Interesses, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Zahlenvorlagen voestalpine, BAWAG, Telekom Austria und EuroTeleSites in den Fokus. Die auffälligste Kursreaktion auf die Ergebnispräsentation absolvierte die BAWAG-Aktie mit plus 4,7 Prozent.

ste/moe

ISIN AT0000999982