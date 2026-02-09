Wiener Börse startet mit klaren Zuwächsen - ATX um 1,1 Prozent höher

Nach dem positiven Wochenausklang am Freitag dürfte der Wiener Aktienmarkt am Montag seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Kurz nach Sitzungsbeginn notierte der ATX mit plus 1,1 Prozent bei 5.728,08 Punkten. Der ATX Prime stieg ebenfalls um 1,1 Prozent auf 2.844,99 Zähler. An den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen ebenfalls aufwärts.

Die neue Woche beginnt mit dem Sentix-Investorenvertrauen. Es ist die erste Stimmungsumfrage unter den Finanzmarktteilnehmern eines neuen Monats und sie liefert Hinweise darauf, wie die wirtschaftliche Entwicklung eingeschätzt wird. Im Vormonat habe sich der Index verbessert und auch im Februar zeichne sich ein Stimmungsanstieg ab, sagten Helaba-Analysten. Es wäre der dritte Anstieg in Folge und mit einer Verbesserung der konjunkturellen Perspektiven verbunden.

rst/moe

ISIN AT0000999982