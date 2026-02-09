ATX
|
5 704,16
|
38,63
|
0,68 %
|
09.02.2026 09:40:00
Wiener Börse startet mit klaren Zuwächsen - ATX um 1,1 Prozent höher
Nach dem positiven Wochenausklang am Freitag dürfte der Wiener Aktienmarkt am Montag seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Kurz nach Sitzungsbeginn notierte der ATX mit plus 1,1 Prozent bei 5.728,08 Punkten. Der ATX Prime stieg ebenfalls um 1,1 Prozent auf 2.844,99 Zähler. An den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen ebenfalls aufwärts.
Die neue Woche beginnt mit dem Sentix-Investorenvertrauen. Es ist die erste Stimmungsumfrage unter den Finanzmarktteilnehmern eines neuen Monats und sie liefert Hinweise darauf, wie die wirtschaftliche Entwicklung eingeschätzt wird. Im Vormonat habe sich der Index verbessert und auch im Februar zeichne sich ein Stimmungsanstieg ab, sagten Helaba-Analysten. Es wäre der dritte Anstieg in Folge und mit einer Verbesserung der konjunkturellen Perspektiven verbunden.
rst/moe
ISIN AT0000999982
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELNHandeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 704,16
|0,68%