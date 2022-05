Wiener Börse startet mit klaren Zuwächsen in den Handel

Die Wiener Börse ist am Montag mit klaren Zuwächsen in die neue Handelswoche gestartet. Der ATX gewann um 9.15 Uhr um 0,91 Prozent auf 3.248,22 Einheiten. Der marktbreite ATX Prime steigerte sich um 0,86 Prozent auf 1.632,80 Zähler.

"Zuletzt haben Konjunktur- und Zinssorgen das Geschehen an den Finanzmärkten dominiert und für eine erhöhte Volatilität gesorgt", kommentierten die Experten der Helaba in der Früh. Allerdings war am Ende der Vorwoche dann eine "rückläufige Risikoaversion" auszumachen. Die Wall Street konnte sich am Freitag im Späthandel stabilisieren, nachdem der S&P-500 zeitweise in einen Bärenmarkt geschlittert war.

Unsicherheitsfaktoren gebe es laut Ansicht der Helaba-Analysten aber auch diese Woche. So steht am heutigen Handelstag das ifo-Geschäftsklima auf dem Datenkalender. Sie verwiesen zudem auf die morgen anstehenden europäischen Einkaufsmanagerindizes. "Bezüglich der Einkaufsmanagerbefragungen ist anzumerken, dass diese bis zuletzt auf sehr hohem Niveau gelegen haben und Rückgänge daher möglich sind", so die Experten weiter.

sto/ger

ISIN AT0000999982