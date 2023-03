Wiener Börse startet mit klaren Zuwächsen in den Handel

Die Wiener Börse hat sich am Dienstag mit Zuwächsen in den Handel gewagt, nachdem sich am Vortag eine volatile Handelssitzung zu ihren Gunsten gewendet hatte. So war der Wochenbeginn vor allem von Turbulenzen rund um die Credit Suisse geprägt, die notgedrungen an die UBS geht. Dabei wurde auch eine Liquiditätshilfe von 100 Milliarden Franken der Schweizer Nationalbank (SNB) an beide Geldhäuser gewährt.

Der heimische Leitindex ATX steigerte sich um 9.20 Uhr um satte 1,93 Prozent auf 3.201,61 Einheiten. Der ATX Prime erhöhte sich um 1,77 Prozent auf 1.617,96 Zähler.

Bei einer Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde betonte diese, dass die EZB die Turbulenzen genau beobachte und deshalb ein vorsichtigeres und datenabhängiges Vorgehen vonnöten sei, schrieben die Experten der Helaba mit Hinweis auf das weitere Vorgehen der Zentralbank. Angesichts der Bankenturbulenzen hatten zuletzt die wichtigsten Notenbanken der Welt eingegriffen und eine Aktion zur Stärkung der Liquiditätsversorgung via des bestehenden US-Dollar-Swapabkommens angekündigt.

Konjunkturseitig richtet sich das Interesse am Dienstag diesseits des Atlantiks vor allem auf das um 11 Uhr anstehende ZEW-Saldo für den Monat März. Darüber hinaus stehen Reden von EZB-Notenbankern am Programm und Immobiliendaten aus den USA.

