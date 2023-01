Wiener Börse startet mit kleinen Gewinnen in das neue Börsenjahr

Die Wiener Börse ist am Montag mit kleinen Gewinnen in das neue Börsenjahr gestartet. Der ATX hielt gegen 9.30 Uhr mit einem Plus von 0,31 Prozent bei 3.136,19 Punkten. Auch an andern Aktienmärkten in Europa gab es im Frühhandel Gewinne.

Der Jahresauftakt dürfte aber weitgehend ruhig verlaufen. Kursbewegende Unternehmensnachrichten lagen knapp nach dem Jahreswechsel nicht vor. Zudem dürften sich die Feiertage in Großbritannien und den USA in geringen Umsätzen niederschlagen.

Auch die Kursveränderungen der meisten Einzelwerte in Wien hielten sich in engen Spannen. Gut gesucht waren im Frühhandel DO&CO und legten 2,0 Prozent zu. Größere Abgaben und ein Minus von 1,8 Prozent gab es in Kapsch TrafficCom.

