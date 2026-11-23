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23.11.2026 09:20:00
Wiener Börse startet mit kräftigem Plus - ATX +0,8 Prozent
Die vergangene Handelswoche war vom anhaltenden Ausverkauf bei Technologiewerten an den internationalen Aktienmärkten und die damit einhergehende Risikoaversion geprägt. Das hatte auch den heimischen Leitindex mitgezogen und seinen siebenten Verlusttag in Folge gebracht. Im Laufe des Freitags hatte der ATX zudem den tiefsten Stand seit Mitte Juni markiert. Nun deutet sich zu Beginn der neuen Handelswoche aber eine Entspannung an.
Unternehmensseitig ist es zum Start der neuen Handelswoche eher ruhig. Die Analysten der Erste Group stuften ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Porr von 42,00 auf 44,90 Euro hoch. Zudem wurde vom zuständigen Experten Michael Marschallinger das Anlagevotum "Accumulate" auf "Buy" für die Titel des Baukonzerns gehoben.
Die Deutsche Bank erhöhten ihr Kursziel für die Aktien des Verbunds von 60,00 auf 64,00 Euro. Das Votum "Hold" wurde von den Analysten bestätigt.
rst/moe
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