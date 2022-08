Wiener Börse startet mit Kursgewinnen - ATX legt 0,77 Prozent zu

Die Wiener Börse ist am Freitag mit Kursgewinnen in den letzten Handelstag dieser Woche gestartet. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis 9.15 Uhr um 0,77 Prozent auf 3.012,67 Einheiten, der breiter gefasste ATX prime gewann bisher 0,71 Prozent auf 1.521,71 Einheiten. Meldungsseitig blieb es in Wien bisher still, auch die Berichtssaison legt zum Wochenende hin eine Pause ein.

Die Kursgewinne kurz nach Sitzungsbeginn erfolgten auf breiter Front. Die größten Kursbewegungen sahen dabei voestalpine, die etwas mehr als zwei Prozent anzogen. Auch Banken waren gut gesucht: Erste Group kletterten rund ein Prozent, bei Raiffeisen Bank International und BAWAG ging es jeweils rund 0,9 Prozent nach oben. Schwächer zeigten sich im Eröffnungsgeschäft AMAG (minus 1,3 Prozent).

Die Blicke der Marktteilnehmer sind heute vor allem in die USA gerichtet - dort steht am Nachmittag europäischer Zeit eine Rede des Fed-Chefs Jerome Powell im Rahmen des Notenbank-Symposiums in Jackson Hole auf der Tagesordnung. Daneben stehen einige Datenveröffentlichungen im Kalender, darunter die Geldmenge M3 aus der Eurozone sowie Konsumausgaben und PCE-Deflatoren aus den USA.

kat/spa

ISIN AT0000999982