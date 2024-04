Wiener Börse startet mit Kursverlusten - Fed-Aussagen im Fokus

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Abschlägen aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX verlor bis 9.15 Uhr um 0,51 Prozent auf 3.553,83 Einheiten. Auch der breiter gefasste ATX Prima gab in ähnlichem Ausmaß um 0,50 Prozent auf 1.782,25 Zähler nach.

Im Fokus des letzten Handelstages dieser Woche stehe Aussagen von US-Notenbanker Neel Kashkari, die baldigen Zinssenkungen einen Dämpfer verpasst haben - das sorgte bereits für sinkende Kurse an der Wall Street und auch in Asien. Vor diesem Hintergrund steht auch der am Nachmittag zur Veröffentlichung anstehende US-Arbeitsmarktbeicht für März unter besonderer Beobachtung.

In Wien konnten Rosenbauer 2,9 Prozent nach oben klettern. Der Feuerwehrausrüster hat im abgelaufenen Jahr wieder Gewinne geschrieben. Der Gewinn lag bei plus 1,2 Mio. Euro, nach einem Minus von 22,3 Mio. Euro im Jahr davor. Auch das operative Ergebnis (EBIT) drehte mit 37,5 Mio. Euro wieder ins Plus, nach einem Verlust von 10,6 Mio. Euro im Jahr 2022.

kat/mha

ISIN AT0000999982