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16.11.2026 09:17:00

Wiener Börse startet mit leichtem Minus - ATX minus 0,31 Prozent

Die Wiener Börse ist mit einem leichten Minus in die neue Handelswoche gestartet. Der heimische Leitindex ATX verlor kurz nach Handelsstart am Montag 0,31 Prozent auf 6.634,20 Punkte. Der ATX Prime fiel um 0,32 Prozent auf 3.250,59 Zähler.

An deutlichen Impulsen fehlt es aktuell. Im Blick bleibt der Ölpreis, der sich knapp unter der 100 US-Dollar-Marke festgesetzt hat. Hoffnung auf eine Einigung im Iran-Krieg erlitten zuletzt wieder einen Dämpfer. Beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) sorgte die Spionage-Affäre um den langjährigen Nvidia-Chef Jensen Huang und dessen Rücktritt in der Vorwoche für fallende Kurse in diesem Bereich. Dies zog sich nach negativen Vorgaben aus den USA am Freitag zum Wochenauftakt auch in Asien fort. Für Donnerstag wird der Börsengang des KI-Konzerns Anthropic erwartet.

In dieser Woche richtet sich der Fokus laut Helaba-Experten auf die anstehenden Stimmungsindikatoren. Den Auftakt mache am Montag der Empire-State-Index. Es handle sich um die erste Industrieumfrage des laufenden Monats in den USA, so Helaba.

Unterdessen haben die Analysten der Erste Group das Kursziel für die Aktien des Baukonzerns Strabag von 124,00 auf 129,40 Euro erhöht. Der zuständige Analyst Michael Marschallinger bestätigte die Empfehlung "Buy".

rst/moe

ISIN AT0000999982

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