Wiener Börse startet mit leichtem Plus - ATX legt 0,1 % zu

Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag kurz nach Handelsauftakt leicht zugelegt. Rund eine Viertelstunde nach dem Start stand der heimische Leitindex ATX 0,09 Prozent höher bei 3.171,38 Punkten. Für den marktbreiteren ATX Prime ging es um 0,08 Prozent nach oben auf 1.604,54 Zähler.

Am Vormittag wird die Entwicklung der Konsumentenpreise der Eurozone im August veröffentlicht. "Während in Frankreich eine wieder höhere Inflation berichtet werden dürfte, könnte in Italien der Preisdruck nachgelassen haben", kommentieren die Analysten der Helaba. Sie rechnen in Summe nicht damit, dass die Zinssorgen mit Blick auf die Europäische Zentralbank (EZB) nachlassen werden.

Wie bereits in der Früh bekannt wurden, ist die Stimmung in den Chefetagen chinesischer Unternehmen unverändert angeschlagen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe kletterte im August von 49,3 auf 49,7 Punkte. Damit blieb der wichtige Frühindikator den fünften Monat in Folge unter der Marke von 50 Punkten, unter der mit einem Rückgang der industriellen Aktivität zu rechnen ist. Darin, dass der Wert sich aber leicht gebessert hat, sehen Experten der Commerzbank aber einen "Silberstreifen".

spo/ste

ISIN AT0000999982