Wiener Börse startet mit leichtem Plus - ATX legt 0,12 % zu

Der Wiener Aktienmarkt ist am Mittwoch mit leichten Aufschlägen in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX legte bis 9,25 Uhr 0,12 Prozent zu auf 3.236,24 Punkte. Der ATX Prime notierte 0,11 Prozent höher bei 1.633,37 Zählern. An den wichtigsten europäischen Märkten ging es im Frühhandel ebenfalls etwas nach oben.

Am Nachmittag dürften US-Inflationsdaten im Fokus stehen. "Ähnlich wie in der Eurozone dürften im März Basiseffekte zum Tragen kommen und für eine deutlich nachlassende Gesamtjahresrate sorgen", schreiben die Analysten der Helaba. "Ob die Zinserwartungen gedämpft werden oder nicht, hängt aber zum großen Teil von der Entwicklung der Kernpreise ab."

Der heimische OMV-Konzern, der im vergangenen Jahr von sehr hohen Öl- und vor allem Gaspreisen profitiert hat, konnte im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres deutlich geringere Preise realisieren. Der durchschnittlich von der OMV realisierte Rohölpreis ging von 86,3 auf 78,0 Dollar pro Fass zurück, der durchschnittlich realisierte Erdgaspreis von 46,2 Euro je Megawattstunde auf 35,1 Euro, teilt die OMV mit. Die Titel reagierten dennoch mit einem Plus von 0,8 Prozent.

Die Aktien von Frequentis standen vor der Veröffentlichung des Jahresergebnisses unbewegt bei 31,10 Euro. Deutliche Abschläge gab es außerhalb des Prime-markets für die Titel von Cleen Energy, die um 9,1 Prozent nachgaben. Der Photovoltaik-Anbieter dürfte für 2022 schwächere Zahlen ausweisen als ursprünglich gedacht, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit.

