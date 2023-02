Wiener Börse startet mit leichtem Zuwachs - ATX gewinnt 0,25 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist am Mittwoch etwas fester in den Handel gestartet. Etwas mehr als eine Viertelstunde nach dem Auftakt stand der Leitindex ATX 0,25 Prozent höher bei 3.392,07 Punkten. Der ATX Prime legte um 0,22 Prozent auf 1.703,77 Einheiten zu.

Am Abend, nach dem europäischen Börsenschluss, wird die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Christian Henke vom Broker IG erwartet eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte. "Weitaus interessanter für die Finanzmärkte dürften die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell sein", so Henke in einem Kommentar.

Wichtiger Anhaltspunkt für die US-Zentralbanker ist auch die Situation am US-Arbeitsmarkt. Über diese dürfte am Nachmittag der ADP-Report Auskunft geben. "Derweil sind (...) die Lohn- und Gehaltsperspektiven aufwärtsgerichtet und die Teuerungsraten trotz der ersten Rückgänge noch viel zu hoch", kommentierten die Analysten der Helaba.

Am heimischen Markt gaben die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) um fast ein Prozent nach. Das Geldhaus hat im Geschäftsjahr 2022 den Gewinn deutlich gesteigert - auf 3,6 Mrd. Euro, nach rund 1,4 Mrd. Euro im Jahr davor. Operativ verzeichnete die Bank sowohl mit als auch ohne Russland-Geschäft deutliche Zugewinne. Der Ausblick auf 2023 bliebe aber unter ihren Erwartungen zurück, schrieben in der Früh Experten der Erste Group.

spo/ste

ISIN AT0000999982