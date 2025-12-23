Wiener Börse startet mit leichten Abgaben - ATX minus 0,24 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist am Dienstag, dem letzten Handelstag vor den Weihnachtsfeiertagen, mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX notierte rund eine halbe Stunde nach Sitzungsauftakt um 0,24 Prozent niedriger. Vorweihnachtlich dünn war die Meldungslage in der Früh. Einige institutionelle Investoren haben zudem ihre Bücher für 2025 bereits weitgehend geschlossen.

Am Nachmittag könnten US-Konjunkturdaten für etwas mehr Schwung sorgen. Veröffentlicht werden Zahlen zum Wirtschaftswachstum, zum privaten Konsum, zum Auftragseingang langlebiger Güter, zur Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung sowie zum Verbrauchervertrauen. Hierzulande werden weder Unternehmens- noch Konjunkturdaten erwartet.

lof/ste

ISIN AT0000999982