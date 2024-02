Wiener Börse startet mit leichten Abgaben in den Handel

Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag im Einklang mit dem europäischen Börsenumfeld etwas leichter aufgenommen. Der ATX verlor um kurz vor 9.30 Uhr 0,18 Prozent auf 3.387,55 Einheiten. Der ATX Prime sank um 0,16 Prozent auf 1.707,95 Zähler.

Im Blick stehen am Berichtstag die Daten zu den ausgehandelten Löhnen in der Eurozone. Der hierzu relevante Index wird um 11 Uhr veröffentlicht. Zuletzt hatten führende EZB-Notenbanker vor dem Hintergrund der Inflationsbekämpfung vor zu hohen Lohnsteigerungen gewarnt. Darüber hinaus wird am Nachmittag in den USA der Index der Frühindikatoren herausgegeben.

sto/mik

ISIN AT0000999982