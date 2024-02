Wiener Börse startet mit leichten Abgaben in den Handel

Die Wiener Börse ist am Dienstag mit geringfügigen Abgaben in den Handel gestartet. Der ATX verlor 0,12 Prozent auf 3.371,76 Einheiten. Für den ATX Prime ging es um 0,11 Prozent auf 1.699,12 Punkte hinab. Schwache Vorgaben aus den Vereinigten Staaten brachten etwas Gegenwind.

Impulsgebende Unternehmensnachrichten blieben zunächst aus. Konjunkturdaten aus Deutschland zeugten indes von weiter im Sparmodus bleibenden Verbrauchern. Die Konsumstimmung hat sich nach der neuesten Erhebung der Marktforschungsinstitute GfK und NIM im Februar nur leicht aufgehellt. Zwar legen die Erwartungen hinsichtlich des Einkommens zu. Doch die Sparneigung und wenig Hoffnung auf eine bessere Konjunktur führten dazu, dass größere Anschaffungen weiter zurückgestellt werden, teilten die Institute mit.

Das Hauptaugenmerk sollte heute den Auftragseingängen für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA gelten, so die Helaba in ihrem Tageskommentar. Die Indikationen seien schwach. Veröffentlicht werden darüber hinaus die Geldmengenentwicklungen auf europäischer Ebene.

