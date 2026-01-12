ATX
Wiener Börse startet mit leichten Abschlägen - ATX bei minus 0,48 %
International könnte die Zuspitzung des Streits zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, bremsend wirken. Außerdem werden sich laut Experten die Blicke heute auf das Sentix-Investorenvertrauen, das am Vormittag vorgestellt wird, zu Beginn des neuen Jahres richten. Analysten der Helaba meinen, dass eine Stimmungsverbesserung nicht überraschen sollte.
Unternehmensseitig könnten sich in Österreich die Blicke auf den Stromversorger Verbund richten. Verbund-Chef Michael Strugl wird nämlich heute Vormittag vor Journalisten Rede und Antwort stehen. Der Stromversorger lag zu Sitzungsbeginn mit 0,2 Prozent leicht im Minus. Im Minus fanden sich auch die schwergewichtigen Bankenwerte. Die Erste Group lag bei minus 1,2 Prozent, BAWAG bei minus 1,0 Prozent und die Raiffeisen Bank International bei 0,9 Prozent. Ebenfalls minus 0,9 Prozent verzeichnete Vienna Insurance.
Im Plus befanden sich die Aktien des österreichischen Ölfeldausrüsters SBO mit 2,9 Prozent. Gesucht waren auch Kapsch TrafficCom mit einem Plus von 2,4 Prozent.
