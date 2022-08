Wiener Börse startet mit leichten Aufschlägen

Die Wiener Börse ist am Donnerstag mit leichten Gewinnen gestartet. Der heimische Leitindex ATX stieg bis kurz vor 9.25 Uhr um 0,17 Prozent auf 3.048,78 Punkte. Der ATX Prime legte um 0,16 Prozent zu auf 1.539,87 Zähler. Auch an den anderen europäischen Aktienmärkten kam es in der Früh zu keinen starken Kursbewegungen.

"Die in letzter Zeit veröffentlichten Konjunkturzahlen haben mehrheitlich enttäuscht und zu einem Anstieg der Risikoaversion beigetragen", resümieren die Analysten der Helaba die aktuelle Stimmung an den Aktienmärkten.

Am heimischen Markt tischten in der Früh bereits mehrere Unternehmen Halbjahreszahlen auf. Der Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) hat im ersten Halbjahr 2022 wie erwartet sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn kräftig zugelegt. Die Aktien reagierten in der Früh mit einem klaren Plus von 6,9 Prozent.

Der Flughafen Wien kehrte in der ersten Jahreshälfte wieder in die Gewinnzone zurück, was sich bisher aber nicht auf den Börsenkurs auswirkte - die Aktien zeigten sich unverändert.

Die Vienna Insurance Group konnte im ersten Halbjahr den Vorsteuergewinn um 10,3 Prozent erhöhen - trotzdem gaben die Anteilsscheine um 1,5 Prozent nach. Wegen bleibenden Unsicherheiten sah das Unternehmen von einer Jahresendprognose ab.

ISIN AT0000999982