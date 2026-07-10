Wiener Börse startet mit leichten Gewinnen - ATX plus 0,28 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist am Freitag mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet. Der heimische Leitindex ATX legte kurz nach Handelsstart um 0,28 Prozent auf 6.474,71 Punkte zu. Der ATX Prime gewann ebenfalls 0,28 Prozent auf 3.184,57 Zähler. Wenig verändert zeigten sich die europäischen Leitbörsen.

Im Fokus der Anleger befindet sich weiterhin der Iran-Krieg. Trotz der Angriffe gegen den Iran arbeiten Washington und Teheran laut der US-Regierung weiter an einer diplomatischen Lösung des Konflikts. "Die Vereinigten Staaten setzen sich weiterhin für eine Lösung ein, und die technischen Gespräche laufen weiter", sagte ein Regierungsbeamter. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass das Verhalten der iranischen Führung einen Verstoß gegen das Rahmenabkommen "inakzeptablen Ausmaßes" darstelle.

In den vergangenen Tagen hatte das US-Militär mehrere Angriffswellen gegen Ziele im Iran gestartet. Die US-Regierung begründete das mit dem Beschuss von Handelsschiffen, den die USA Teheran zuschreiben. In der Folge meldeten Verbündete der USA am Persischen Golf wie Kuwait und Bahrain feindlichen Beschuss.

Größere Aktien-Bewegungen zeigten sich zum Handelsstart bei den Werten von voestalpine und Porr. Der Stahlkonzern legte um knapp 6 Prozent zu. Der Baukonzern fiel hingegen um 9 Prozent.

rst/ger

ISIN AT0000999982