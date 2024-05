Wiener Börse startet mit leichten Gewinnen in den Handel

Nach vorbörslich indizierten Abgaben konnte die Wiener Börse am Dienstag mit leichten Gewinnen in den Handel starten. Der ATX steigerte sich in der ersten halben Handelsstunde um 0,09 Prozent auf 3.689,85 Einheiten. Der ATX Prime erhöhte sich um 0,09 Prozent auf 1.848,00 Punkte.

Die Blicke richten sich am Berichtstag zunächst auf die in Deutschland zur Veröffentlichung anstehende ZEW-Umfrage. Der Konsens für die darin enthaltenen Konjunkturerwartungen liegt über dem Wert der Vorperiode und auch wenn ein solch prognostizierter Anstieg durch einen Einbruch der Lageeinschätzung konterkariert werde, ergäbe sich dennoch eine positive Indikation für das kommende ifo Geschäftsklima, so die Experten der Helaba.

In den USA stehen darüber hinaus Erzeugerpreise auf dem Programm, wobei hier das Augenmerk laut Helaba auf den Servicepreisen liegt. Deren Jahresrate war zuletzt gestiegen und eine Entspannung könnte darauf hindeuten, dass auch bei den morgen anstehenden Verbraucherpreisen der Preisdruck nachlässt.

sto/ger

ISIN AT0000999982