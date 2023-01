Wiener Börse startet mit leichten Gewinnen in den Handelstag

Die Wiener Börse ist am Freitag mit Zuwächsen in den Handel gestartet. Für den heimischen Leitindex ATX ging es um 0,31 Prozent auf 3.299,27 Einheiten hinauf. Der ATX Prime steigerte sich um 0,29 Prozent auf 1.655,33 Zähler.

Nachdem am Vortag Inflationszahlen aus den USA den Ton an den internationalen Märkten angegeben hatten, dürften zum Wochenschluss Schätzungen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) für Deutschland und Daten zur November-Industrieproduktion für den Euroraum in den Fokus rücken. Das Hauptaugenmerk liegt allerdings auf am Nachmittag anstehende Stimmungsdaten aus den USA - dort wird das Michigan Sentiment für Jänner publiziert.

sto/spo

ISIN AT0000999982