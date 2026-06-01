Wiener Börse startet mit leichten Verlusten - ATX mit -0,1 %

Im Iran-Krieg hat sich weiterhin keine Lösung abgezeichnet. Seit Tagen laufen zwischen den USA und dem Iran Verhandlungen über ein Rahmenabkommen zur Verlängerung der seit dem 8. April geltenden Waffenruhe. Am Wochenende meldeten die USA und der Iran gegenseitige Angriffe. Das wirkt sich auch auf die Börsen aus. Der heimische Leitindex ATX lag kurz nach Handelsstart mit einem Minus von 0,1 Prozent bei 6.142,86 Punkten. Der ATX Prime fiel um 0,18 Prozent auf 3.033,78 Zähler.

Das US-Militär griff nach eigenen Angaben iranische Radar-und Drohnen-Kommandozentralen in Goruk und auf der Insel Keschm an. Die Vorstöße seien eine Reaktion auf aggressive Handlungen des Iran gewesen, darunter der Abschuss einer US-Drohne vom Typ MQ-1 über internationalen Gewässern, teilt das US-Zentralkommando (Centcom) mit. Unterdessen erklären die iranischen Revolutionsgarden iranischen Medien zufolge, sie hätten einen Luftwaffenstützpunkt ins Visier genommen. Dieser sei von den USA für einen Angriff auf einen Telekommunikationsturm auf der Insel Sirik im Süden des Iran genutzt worden. Die staatliche Nachrichtenagentur Kuna vermeldete, dass die kuwaitische Luftabwehr Raketen- und Drohnenangriffe abfangen.

Von einer erhöhten Risikoaversion kann aber nicht die Rede sein, weshalb die Energiepreise unterhalb ihrer Höchststände konsolidieren, bei allerdings insgesamt erhöhten Niveaus, so die Experten von Helaba. Am Montag steht in Österreich die Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten von Mai am Programm.

Unternehmensseitig ist wenig zu erwarten. Nach Vorlage von Zahlen am Freitag haben die Analysten der Berenberg Bank ihr Kursziel für die UNIQA-Aktien von 19,60 auf 20.00 Euro nach oben gesetzt. Gleichzeitig wurde das Anlagevotum "Buy" für die Titel bestätigt. Analyst Michael Huttner geht davon aus, dass der Versicherungskonzern von Kosteneinsparungen profitieren wird. Am Montag starteten die UNIQA-Werte trotzdem mit einem Minus von 0,82 Prozent bei 17,00 Euro in die neue Handelswoche.

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