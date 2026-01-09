ATX
Wiener Börse startet mit leichten Zugewinnen - ATX plus 0,07 Prozent
Wiener Börse ist am Freitag mit einem kleinen Plus in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Der heimische Leitindex ATX gewann gegen 9.45 Uhr 0,07 Prozent bei 5.415,69 Punkten. Die europäischen Leitbörsen zeigten sich zunächst uneinheitlich.
Die Meldungslage am heimischen Markt blieb in der Früh weitgehend ruhig. In Brüssel soll der Weg für den Abschluss des EU-Freihandelsabkommens mit den vier südamerikanischen Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay geebnet werden. In der deutschen Industrie mehren sich die Anzeichen für ein Ende der Krise. In den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes legte die Produktion im November dank starker Zuwächse in der Autoindustrie überraschend weiter zu. Am Nachmittag werden die Finanzmarktakteure insbesondere auf den US-Arbeitsmarktbericht achten und dabei steht vermutlich die Zahl der neugeschaffenen Stellen im Vordergrund.
rst/lof
ISIN AT0000999982
