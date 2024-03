Wiener Börse startet mit leichten Zuwächsen

Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag mit leichten Zuwächsen aufgenommen. Der ATX steigerte sich gegen 9.20 Uhr um 0,14 Prozent auf 3.434,03 Einheiten. Der ATX Prime erhöhte sich um 0,04 Prozent auf 1.722,02 Zähler.

In den Fokus rückte bereits vor Handelsstart eine der großen Zinsentscheidungen dieser Woche, nämlich jene der japanischen Notenbank. Sie hob ihre Zinsen das erste Mal seit 17 Jahren an und verabschiedete sich somit von ihrer Negativzinspolitik.

Im weiteren Wochenverlauf wird die US-Notenbank über ihre Geldpolitik entscheiden. Dabei gilt eine Senkung vom breiten Markt als ausgeschlossen, allerdings erhoffen sich Anlegerinnen und Anleger Hinweise auf das weitere Vorgehen der Notenbank.

"Laut der CME Group liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung am 12. Juni bei 50,7 Prozent", schrieb Christian Henke von IG Markets in einem heutigen Kommentar. "Eine Woche zuvor gingen über 62 Prozent der befragten Anleger von einem Zinsschritt im Juni aus. Weitere Hinweise könnte Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch liefern."

Unter den Einzelwerten legten die Aktien von Semperit um 4,4 Prozent zu. Der Konzern hatte in der Früh seine Bücher geöffnet und einen Ergebniseinbruch für 2023 vermeldet. Das Ergebnis sei noch vom verkauften Medizingeschäft belastet, kommentierte das Unternehmen.

