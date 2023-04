Wiener Börse startet mit leichten Zuwächsen in den Donnerstagshandel

Die Wiener Börse ist am Donnerstag vor dem Osterwochenende mit leichten Zuwächsen in den Handel gestartet. Der ATX gewann gegen 9.30 Uhr 0,47 Prozent auf 3.184,66 Einheiten. Der ATX Prime kletterte um 0,43 Prozent auf 1.607,74 Zähler hinauf.

Am letzten Handelstag vor dem langen Osterwochenende würden sich die Anleger vorrangig zurückhalten, schrieb Christian Henke von IG Markets. "Dies liegt zum einem natürlich an der Vorfreude vor den Feiertagen und zum anderen an dem am Karfreitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht."

Im Augenblick würden die Marktteilnehmer einen Rückgang bei den Beschäftigungszahlen und den durchschnittlichen Stundenlöhnen erwarten, so Henke weiter. Die genannten Daten dürften ganz genau analysiert werden. "Fallen die Zahlen zum Beschäftigungszuwachs und den Stundenlöhnen zu hoch aus, könnten wieder Inflations- und Zinssorgen aufkommen."

sto/fpr

ISIN AT0000999982