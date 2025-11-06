Wiener Börse startet mit leichterer Tendenz, ATX minus 0,20 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel mit leichterer Tendenz aufgenommen. Der ATX gab kurz nach dem Sitzungsauftakt 0,20 Prozent nach auf 4.774,91 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es im Frühhandel mit den Aktienkursen leicht abwärts. Positive Vorgaben von der Wall Street und aus Asien wirkten in Europa nicht unterstützend.

In der laufenden Berichtssaison rückten am heimischen Aktienmarkt Lenzing und Addiko Bank mit vorgelegten Zahlen ins Blickfeld der Akteure. Lenzing-Papiere rutschten um sechs Prozent ab. Die Titel der Addiiko Bank wurden noch nicht gehandelt.

ste/mik

ISIN AT0000999982