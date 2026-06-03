Wiener Börse startet mit leichterer Tendenz, ATX minus 0,21%

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel nach den klaren Vortageszuwächsen mit einer leichteren Tendenz aufgenommen. Der ATX fiel kurz nach Sitzungsbeginn um 0,21 Prozent auf 6.127,14 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es in den Minusbereich. Die Wall Street hatte hingegen am Vorabend ihren Rekordkurs fortgesetzt.

Heute stehen international vor allem US-Konjunkturdaten im Fokus, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Sie dürften nach Einschätzung der Experten jedoch kaum geeignet sein, die Erwartungen steigender Leitzinsen zu dämpfen. Zudem steht unverändert der Nahost-Konflikt im Blickfeld.

Auf Unternehmensebene rückte am heimischen Aktienmarkt voestalpine mit einer Zahlenpräsentation in den Fokus. Die Aktie des Stahlkonzerns reagierte auf die Ergebnisvorlage mit plus 1,5 Prozent.

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