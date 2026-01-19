ATX
|
5 403,47
|
-66,86
|
-1,22 %
|
19.01.2026 09:30:00
Wiener Börse startet mit Minus - ATX bei minus 0,9 Prozent
Internationaler Aufreger könnte heute die Drohung des US-Präsidenten Donald Trump werden, gegen acht NATO-Länder Zölle wegen des Grönland-Streits zu verhängen. Die US-Börse selbst ist aufgrund des Martin Luther King-Day geschlossen. Der datenseitige Fokus liegt laut den Analysten der Helaba vor allem auf Deutschland und der Eurozone.
Unternehmensseitig rückt Österreichs Stahlkonzern voestalpine in den Fokus der Anleger. In einer Branchenanalyse erwarten die Marktbeobachter von Barclays ein weiteres solides Quartal, "allerdings mit einem sequenziellen Rückgang im Vergleich zum Vorquartal trotz besserer Saisonalität." Die Aktie wird mit Overweight eingestuft, das Preisziel von 35 auf 44 Euro hinaufgesetzt. Die Papiere des Stahlkochers starten mit einem kleinen Zuwachs von 0,1 Prozent.
moe/rst
ISIN AT0000999982
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 403,08
|-1,23%
