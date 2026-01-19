ATX

19.01.2026 09:30:00

Wiener Börse startet mit Minus - ATX bei minus 0,9 Prozent

Der ATX ist am Montag mit Abgaben in die Woche gestartet. Kurz nach Handelsbeginn notierte der heimische Leitindex bei 5.420 Punkten 0,9 Prozent unter dem Freitagswert. Der ATX Prime verlor ebenfalls 0,9 Prozent auf 2.692 Einheiten. Damit zeigte sich an der Wiener Börse ein ähnliches Bild wie im europäischen Umfeld.

Internationaler Aufreger könnte heute die Drohung des US-Präsidenten Donald Trump werden, gegen acht NATO-Länder Zölle wegen des Grönland-Streits zu verhängen. Die US-Börse selbst ist aufgrund des Martin Luther King-Day geschlossen. Der datenseitige Fokus liegt laut den Analysten der Helaba vor allem auf Deutschland und der Eurozone.

Unternehmensseitig rückt Österreichs Stahlkonzern voestalpine in den Fokus der Anleger. In einer Branchenanalyse erwarten die Marktbeobachter von Barclays ein weiteres solides Quartal, "allerdings mit einem sequenziellen Rückgang im Vergleich zum Vorquartal trotz besserer Saisonalität." Die Aktie wird mit Overweight eingestuft, das Preisziel von 35 auf 44 Euro hinaufgesetzt. Die Papiere des Stahlkochers starten mit einem kleinen Zuwachs von 0,1 Prozent.

moe/rst

ISIN AT0000999982

