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29.09.2026 09:33:00
Wiener Börse startet mit Minus - ATX verliert 0,19 Prozent
Der Wiener Aktienmarkt startete am Dienstag mit Verlusten in den Tag. Der heimische Leitindex ATX notierte kurz nach Handelsstart mit minus 0,17 Prozent bei 6.998,68 Punkten Der ATX Prime verlor 0,21 Prozent auf 3.425,90 Zähler. Die wichtigsten europäischen Börsen fanden sich hingegen im Gewinnbereich.
International steht heute in der Eurozone das Industrievertrauen im Rahmen der von der EU-Kommission durchgeführten Stimmungsumfrage zum Wirtschaftsvertrauen im Fokus, das sich aus dem Industrie-, dem Service und dem Konsumentenvertrauen zusammensetzt. Am Nachmittag wird in den USA zudem die Verbraucherstimmung des Conference Board veröffentlicht.
Die Ölpreise steigen weiterhin. Und weiter wird gehofft, dass es zeitnah noch eine diplomatische Einigung im Krieg zwischen den USA und dem Iran gibt.
Im frühen Handel zeigen sich AT&S von ihrem gestrigen Tief erholt und liegen bei plus 4,0 Prozent. In Europa schwächeln die Bauwerte, was auch die Aktien der Strabag mit 1,3 Prozent hinunterfahren ließ.
moe/ste
ISIN AT0000999982
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