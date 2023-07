Wiener Börse startet mit moderaten Abgaben - ATX büßte 0,2 % ein

Der Wiener Aktienmarkt ist mit moderaten Verlusten in den Handel gestartet. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Abend dürften sich viele Anlegerinnen und Anleger mit Engagements zurückhalten. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 9.15 Uhr mit minus 0,19 Prozent bei 3.235,43 Punkten. Der ATX Prime büßte leichte 0,13 Prozent ein auf 1.636,11 Zähler.

"Nachdem im Juni im Zinserhöhungszyklus pausiert wurde, rechnen die Marktteilnehmer fast unisono mit einer weiteren Zinserhöhung um 25 Basispunkte", schreiben die Analysten der Helaba mit Blick auf den US-Zinsentscheid. Die Inflation in den USA sei zuletzt zwar zurückgegangen, die "Kerninflation ist aber noch erhöht und bisher haben die Zinserhöhungen keinen wesentlichen Einfluss auf die Arbeitsmarktentwicklung gehabt." Am Vormittag wird zudem die Entwicklung der Geldmenge in der Eurozone im Juni veröffentlicht.

spo

ISIN AT0000999982